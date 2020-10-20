١ WST إلى IDR

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٬٩٥٨٫٧٧١٩ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ٠٫٠٠٠١٦٧٨٢٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبية الأندونيسية

wst
WST
idr
IDR
١ WST٥٬٩٥٨٫٧٧ IDR
٥ WST٢٩٬٧٩٣٫٩ IDR
١٠ WST٥٩٬٥٨٧٫٧ IDR
٢٥ WST١٤٨٬٩٦٩ IDR
٥٠ WST٢٩٧٬٩٣٩ IDR
١٠٠ WST٥٩٥٬٨٧٧ IDR
٥٠٠ WST٢٬٩٧٩٬٣٩٠ IDR
١٬٠٠٠ WST٥٬٩٥٨٬٧٧٠ IDR
٥٬٠٠٠ WST٢٩٬٧٩٣٬٩٠٠ IDR
١٠٬٠٠٠ WST٥٩٬٥٨٧٬٧٠٠ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى تالا ساموية

idr
IDR
wst
WST
١ IDR٠٫٠٠٠١٦٧٨٢ WST
٥ IDR٠٫٠٠٠٨٣٩٠٩٩ WST
١٠ IDR٠٫٠٠١٦٧٨٢ WST
٢٥ IDR٠٫٠٠٤١٩٥٥ WST
٥٠ IDR٠٫٠٠٨٣٩٠٩٩ WST
١٠٠ IDR٠٫٠١٦٧٨٢ WST
٥٠٠ IDR٠٫٠٨٣٩٠٩٩ WST
١٬٠٠٠ IDR٠٫١٦٧٨٢ WST
٥٬٠٠٠ IDR٠٫٨٣٩٠٩٩ WST
١٠٬٠٠٠ IDR١٫٦٧٨٢ WST

مخطط WST إلى IDR

1 WST = ٠ IDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٬٠٥٠٫٩٦٬٠٥٨٫٠
منخفض
٥٬٩٢٧٫٢٥٬٧٧٢٫٢
المتوسط
٥٬٩٩٠٫١٥٬٩٠٣٫٩
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

More الروبية الأندونيسية info

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