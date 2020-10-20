١ WST إلى IDR

١٫٠٠ تالا ساموية =
٥٬٩٥٨٫٧٧١٩ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٠٠١٦٧٨٢٠ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٥٬٩٥٨٫٧٧١٩ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٠٠١٦٧٨٢٠ WST
WST
IDR
|١ WST
|٥٬٩٥٨٫٧٧ IDR
|٥ WST
|٢٩٬٧٩٣٫٩ IDR
|١٠ WST
|٥٩٬٥٨٧٫٧ IDR
|٢٥ WST
|١٤٨٬٩٦٩ IDR
|٥٠ WST
|٢٩٧٬٩٣٩ IDR
|١٠٠ WST
|٥٩٥٬٨٧٧ IDR
|٥٠٠ WST
|٢٬٩٧٩٬٣٩٠ IDR
|١٬٠٠٠ WST
|٥٬٩٥٨٬٧٧٠ IDR
|٥٬٠٠٠ WST
|٢٩٬٧٩٣٬٩٠٠ IDR
|١٠٬٠٠٠ WST
|٥٩٬٥٨٧٬٧٠٠ IDR
1 WST = ٠ IDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٬٠٥٠٫٩
|٦٬٠٥٨٫٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٥٬٩٢٧٫٢
|٥٬٧٧٢٫٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٥٬٩٩٠٫١
|٥٬٩٠٣٫٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٣٪
|٠٫٧٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.More الروبية الأندونيسية info
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