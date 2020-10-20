١ WST إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٢٨٦٢٧٣٧٩ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٣٫٤٩٣١٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الجنيه البريطاني

wst
WST
gbp
GBP
١ WST٠٫٢٨٦٢٧٤ GBP
٥ WST١٫٤٣١٣٧ GBP
١٠ WST٢٫٨٦٢٧٤ GBP
٢٥ WST٧٫١٥٦٨٤ GBP
٥٠ WST١٤٫٣١٣٧ GBP
١٠٠ WST٢٨٫٦٢٧٤ GBP
٥٠٠ WST١٤٣٫١٣٧ GBP
١٬٠٠٠ WST٢٨٦٫٢٧٤ GBP
٥٬٠٠٠ WST١٬٤٣١٫٣٧ GBP
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٨٦٢٫٧٤ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى تالا ساموية

gbp
GBP
wst
WST
١ GBP٣٫٤٩٣١٦ WST
٥ GBP١٧٫٤٦٥٨ WST
١٠ GBP٣٤٫٩٣١٦ WST
٢٥ GBP٨٧٫٣٢٩ WST
٥٠ GBP١٧٤٫٦٥٨ WST
١٠٠ GBP٣٤٩٫٣١٦ WST
٥٠٠ GBP١٬٧٤٦٫٥٨ WST
١٬٠٠٠ GBP٣٬٤٩٣٫١٦ WST
٥٬٠٠٠ GBP١٧٬٤٦٥٫٨ WST
١٠٬٠٠٠ GBP٣٤٬٩٣١٫٦ WST

مخطط WST إلى GBP

1 WST = ٠ GBP

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٨٩٨٦٠٫٢٩٩٣٣
منخفض
٠٫٢٨٥٤٩٠٫٢٨٥٤٩
المتوسط
٠٫٢٨٨١٧٠٫٢٨٩٠٣
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٨٠٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه البريطاني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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