١ WST إلى GBP

١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٢٨٦٢٧٣٧٩ الجنيه البريطاني
1 GBP = ٣٫٤٩٣١٦ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٢٨٦٢٧٣٧٩ الجنيه البريطاني
1 GBP = ٣٫٤٩٣١٦ WST
WST
GBP
|١ WST
|٠٫٢٨٦٢٧٤ GBP
|٥ WST
|١٫٤٣١٣٧ GBP
|١٠ WST
|٢٫٨٦٢٧٤ GBP
|٢٥ WST
|٧٫١٥٦٨٤ GBP
|٥٠ WST
|١٤٫٣١٣٧ GBP
|١٠٠ WST
|٢٨٫٦٢٧٤ GBP
|٥٠٠ WST
|١٤٣٫١٣٧ GBP
|١٬٠٠٠ WST
|٢٨٦٫٢٧٤ GBP
|٥٬٠٠٠ WST
|١٬٤٣١٫٣٧ GBP
|١٠٬٠٠٠ WST
|٢٬٨٦٢٫٧٤ GBP
1 WST = ٠ GBP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٢٨٩٨٦
|٠٫٢٩٩٣٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٢٨٥٤٩
|٠٫٢٨٥٤٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٢٨٨١٧
|٠٫٢٨٩٠٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٧٪
|٠٫٨٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.More الجنيه البريطاني info
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