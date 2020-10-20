١ WST إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٣٣٨٢٠٢٢٤ اليورو

1 EUR = ٢٫٩٥٦٨١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى اليورو

wst
WST
eur
EUR
١ WST٠٫٣٣٨٢٠٢ EUR
٥ WST١٫٦٩١٠١ EUR
١٠ WST٣٫٣٨٢٠٢ EUR
٢٥ WST٨٫٤٥٥٠٦ EUR
٥٠ WST١٦٫٩١٠١ EUR
١٠٠ WST٣٣٫٨٢٠٢ EUR
٥٠٠ WST١٦٩٫١٠١ EUR
١٬٠٠٠ WST٣٣٨٫٢٠٢ EUR
٥٬٠٠٠ WST١٬٦٩١٫٠١ EUR
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٣٨٢٫٠٢ EUR

حوِّل اليورو إلى تالا ساموية

eur
EUR
wst
WST
١ EUR٢٫٩٥٦٨١ WST
٥ EUR١٤٫٧٨٤١ WST
١٠ EUR٢٩٫٥٦٨١ WST
٢٥ EUR٧٣٫٩٢٠٣ WST
٥٠ EUR١٤٧٫٨٤١ WST
١٠٠ EUR٢٩٥٫٦٨١ WST
٥٠٠ EUR١٬٤٧٨٫٤١ WST
١٬٠٠٠ EUR٢٬٩٥٦٫٨١ WST
٥٬٠٠٠ EUR١٤٬٧٨٤٫١ WST
١٠٬٠٠٠ EUR٢٩٬٥٦٨٫١ WST

مخطط WST إلى EUR

1 WST = ٠ EUR

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٢٧٥٠٫٣٤٩٥٦
منخفض
٠٫٣٣٥٣٠٠٫٣٣٤٧٦
المتوسط
٠٫٣٤٠٣٥٠٫٣٣٨٨٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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