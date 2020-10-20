١ QAR إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٧٨٠٫٦٢٢٣٨ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٠٫٠٠١٢٨١٠٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الفرنك الكنغولي

qar
QAR
cdf
CDF
١ QAR٧٨٠٫٦٢٢ CDF
٥ QAR٣٬٩٠٣٫١١ CDF
١٠ QAR٧٬٨٠٦٫٢٢ CDF
٢٥ QAR١٩٬٥١٥٫٦ CDF
٥٠ QAR٣٩٬٠٣١٫١ CDF
١٠٠ QAR٧٨٬٠٦٢٫٢ CDF
٥٠٠ QAR٣٩٠٬٣١١ CDF
١٬٠٠٠ QAR٧٨٠٬٦٢٢ CDF
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٩٠٣٬١١٠ CDF
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٨٠٦٬٢٢٠ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى الريال القطري

cdf
CDF
qar
QAR
١ CDF٠٫٠٠١٢٨١٠٣ QAR
٥ CDF٠٫٠٠٦٤٠٥١٥ QAR
١٠ CDF٠٫٠١٢٨١٠٣ QAR
٢٥ CDF٠٫٠٣٢٠٢٥٧ QAR
٥٠ CDF٠٫٠٦٤٠٥١٥ QAR
١٠٠ CDF٠٫١٢٨١٠٣ QAR
٥٠٠ CDF٠٫٦٤٠٥١٥ QAR
١٬٠٠٠ CDF١٫٢٨١٠٣ QAR
٥٬٠٠٠ CDF٦٫٤٠٥١٥ QAR
١٠٬٠٠٠ CDF١٢٫٨١٠٣ QAR

مخطط QAR إلى CDF

1 QAR = ٠ CDF

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٨٥٫٧١٧٨٥٫٧١
منخفض
٧٦٨٫٢٨٧٦٠٫٢٤
المتوسط
٧٧٧٫٥٧٧٧٠٫٣٥
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

More الفرنك الكنغولي info

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