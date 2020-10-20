١ QAR إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٩٫٤٥٣١٢٧ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٠٫٠٥١٤٠٥٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الأفغاني الأفغانستاني

qar
QAR
afn
AFN
١ QAR١٩٫٤٥٣١ AFN
٥ QAR٩٧٫٢٦٥٦ AFN
١٠ QAR١٩٤٫٥٣١ AFN
٢٥ QAR٤٨٦٫٣٢٨ AFN
٥٠ QAR٩٧٢٫٦٥٦ AFN
١٠٠ QAR١٬٩٤٥٫٣١ AFN
٥٠٠ QAR٩٬٧٢٦٫٥٦ AFN
١٬٠٠٠ QAR١٩٬٤٥٣٫١ AFN
٥٬٠٠٠ QAR٩٧٬٢٦٥٫٦ AFN
١٠٬٠٠٠ QAR١٩٤٬٥٣١ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى الريال القطري

afn
AFN
qar
QAR
١ AFN٠٫٠٥١٤٠٥٦ QAR
٥ AFN٠٫٢٥٧٠٢٨ QAR
١٠ AFN٠٫٥١٤٠٥٦ QAR
٢٥ AFN١٫٢٨٥١٤ QAR
٥٠ AFN٢٫٥٧٠٢٨ QAR
١٠٠ AFN٥٫١٤٠٥٦ QAR
٥٠٠ AFN٢٥٫٧٠٢٨ QAR
١٬٠٠٠ AFN٥١٫٤٠٥٦ QAR
٥٬٠٠٠ AFN٢٥٧٫٠٢٨ QAR
١٠٬٠٠٠ AFN٥١٤٫٠٥٦ QAR

مخطط QAR إلى AFN

1 QAR = ٠ AFN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٩٫٧١٣١٩٫٩١٨
منخفض
١٩٫٣٠١١٩٫٣٠١
المتوسط
١٩٫٤٥٢١٩٫٦٤٧
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

More الأفغاني الأفغانستاني info

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