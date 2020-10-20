١ LAK إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٤٨١٤٦٤١٨ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٢٬٠٧٧٫٠٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى السوموني الطاجيكستاني

lak
LAK
tjs
TJS
١ LAK٠٫٠٠٠٤٨١٤٦٤ TJS
٥ LAK٠٫٠٠٢٤٠٧٣٢ TJS
١٠ LAK٠٫٠٠٤٨١٤٦٤ TJS
٢٥ LAK٠٫٠١٢٠٣٦٦ TJS
٥٠ LAK٠٫٠٢٤٠٧٣٢ TJS
١٠٠ LAK٠٫٠٤٨١٤٦٤ TJS
٥٠٠ LAK٠٫٢٤٠٧٣٢ TJS
١٬٠٠٠ LAK٠٫٤٨١٤٦٤ TJS
٥٬٠٠٠ LAK٢٫٤٠٧٣٢ TJS
١٠٬٠٠٠ LAK٤٫٨١٤٦٤ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الكيب اللاوسي

tjs
TJS
lak
LAK
١ TJS٢٬٠٧٧ LAK
٥ TJS١٠٬٣٨٥ LAK
١٠ TJS٢٠٬٧٧٠ LAK
٢٥ TJS٥١٬٩٢٤٫٩ LAK
٥٠ TJS١٠٣٬٨٥٠ LAK
١٠٠ TJS٢٠٧٬٧٠٠ LAK
٥٠٠ TJS١٬٠٣٨٬٥٠٠ LAK
١٬٠٠٠ TJS٢٬٠٧٧٬٠٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ TJS١٠٬٣٨٥٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ TJS٢٠٬٧٧٠٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى TJS

1 LAK = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٤٩٩٠٨٠٫٠٠٠٥٢١٧٥
منخفض
٠٫٠٠٠٤٨٠٣٠٠٫٠٠٠٤٨٠٣٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٤٨٩٢٢٠٫٠٠٠٥٠٢٧٩
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

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