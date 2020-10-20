١ LAK إلى SLE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠١٠١٥٦٨٣٢ الليون السيراليوني

1 SLE = ٩٨٤٫٥٥٩ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الليون السيراليوني

lak
LAK
sle
SLE
١ LAK٠٫٠٠١٠١٥٦٨ SLE
٥ LAK٠٫٠٠٥٠٧٨٤٢ SLE
١٠ LAK٠٫٠١٠١٥٦٨ SLE
٢٥ LAK٠٫٠٢٥٣٩٢١ SLE
٥٠ LAK٠٫٠٥٠٧٨٤٢ SLE
١٠٠ LAK٠٫١٠١٥٦٨ SLE
٥٠٠ LAK٠٫٥٠٧٨٤٢ SLE
١٬٠٠٠ LAK١٫٠١٥٦٨ SLE
٥٬٠٠٠ LAK٥٫٠٧٨٤٢ SLE
١٠٬٠٠٠ LAK١٠٫١٥٦٨ SLE

حوِّل الليون السيراليوني إلى الكيب اللاوسي

sle
SLE
lak
LAK
١ SLE٩٨٤٫٥٥٩ LAK
٥ SLE٤٬٩٢٢٫٨ LAK
١٠ SLE٩٬٨٤٥٫٥٩ LAK
٢٥ SLE٢٤٬٦١٤ LAK
٥٠ SLE٤٩٬٢٢٨ LAK
١٠٠ SLE٩٨٬٤٥٥٫٩ LAK
٥٠٠ SLE٤٩٢٬٢٨٠ LAK
١٬٠٠٠ SLE٩٨٤٬٥٥٩ LAK
٥٬٠٠٠ SLE٤٬٩٢٢٬٨٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SLE٩٬٨٤٥٬٥٩٠ LAK

مخطط LAK إلى SLE

1 LAK = ٠ SLE

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٠٤٧٣٠٫٠٠١٠٨٥١
منخفض
٠٫٠٠١٠١٤٧٠٫٠٠١٠١٤٧
المتوسط
٠٫٠٠١٠٣١٢٠٫٠٠١٠٥٢٣
التقلب
٠٫٦٥٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

More الليون السيراليوني info

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