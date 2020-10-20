١ LAK إلى SCR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٢٤٢٠٨١٢ الروبية السيشيلية

1 SCR = ١٬٦٠٢٫٠٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبية السيشيلية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبية السيشيلية

lak
LAK
scr
SCR
١ LAK٠٫٠٠٠٦٢٤٢٠٨ SCR
٥ LAK٠٫٠٠٣١٢١٠٤ SCR
١٠ LAK٠٫٠٠٦٢٤٢٠٨ SCR
٢٥ LAK٠٫٠١٥٦٠٥٢ SCR
٥٠ LAK٠٫٠٣١٢١٠٤ SCR
١٠٠ LAK٠٫٠٦٢٤٢٠٨ SCR
٥٠٠ LAK٠٫٣١٢١٠٤ SCR
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٢٤٢٠٨ SCR
٥٬٠٠٠ LAK٣٫١٢١٠٤ SCR
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٢٤٢٠٨ SCR

حوِّل الروبية السيشيلية إلى الكيب اللاوسي

scr
SCR
lak
LAK
١ SCR١٬٦٠٢٫٠٣ LAK
٥ SCR٨٬٠١٠٫١٥ LAK
١٠ SCR١٦٬٠٢٠٫٣ LAK
٢٥ SCR٤٠٬٠٥٠٫٧ LAK
٥٠ SCR٨٠٬١٠١٫٥ LAK
١٠٠ SCR١٦٠٬٢٠٣ LAK
٥٠٠ SCR٨٠١٬٠١٥ LAK
١٬٠٠٠ SCR١٬٦٠٢٬٠٣٠ LAK
٥٬٠٠٠ SCR٨٬٠١٠٬١٥٠ LAK
١٠٬٠٠٠ SCR١٦٬٠٢٠٬٣٠٠ LAK

مخطط LAK إلى SCR

1 LAK = ٠ SCR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبية السيشيلية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٨٣٠٣٠٫٠٠٠٦٩١١٩
منخفض
٠٫٠٠٠٦١٨٨٧٠٫٠٠٠٦١٨٨٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٤١٥١٠٫٠٠٠٦٤٥٠٦
التقلب
٣٫٣٢٪؜٣٫٦٩٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
scr

SCR - الروبية السيشيلية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السيشيلية info

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