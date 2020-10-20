١ LAK إلى RWF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٥٩٢٣٧٩٣٩ الفرنك الرواندي

1 RWF = ١٦٫٨٨١١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك الرواندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٨ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك الرواندي

lak
LAK
rwf
RWF
١ LAK٠٫٠٥٩٢٣٧٩ RWF
٥ LAK٠٫٢٩٦١٩ RWF
١٠ LAK٠٫٥٩٢٣٧٩ RWF
٢٥ LAK١٫٤٨٠٩٥ RWF
٥٠ LAK٢٫٩٦١٩ RWF
١٠٠ LAK٥٫٩٢٣٧٩ RWF
٥٠٠ LAK٢٩٫٦١٩ RWF
١٬٠٠٠ LAK٥٩٫٢٣٧٩ RWF
٥٬٠٠٠ LAK٢٩٦٫١٩ RWF
١٠٬٠٠٠ LAK٥٩٢٫٣٧٩ RWF

حوِّل الفرنك الرواندي إلى الكيب اللاوسي

rwf
RWF
lak
LAK
١ RWF١٦٫٨٨١١ LAK
٥ RWF٨٤٫٤٠٥٤ LAK
١٠ RWF١٦٨٫٨١١ LAK
٢٥ RWF٤٢٢٫٠٢٧ LAK
٥٠ RWF٨٤٤٫٠٥٤ LAK
١٠٠ RWF١٬٦٨٨٫١١ LAK
٥٠٠ RWF٨٬٤٤٠٫٥٤ LAK
١٬٠٠٠ RWF١٦٬٨٨١٫١ LAK
٥٬٠٠٠ RWF٨٤٬٤٠٥٫٤ LAK
١٠٬٠٠٠ RWF١٦٨٬٨١١ LAK

مخطط LAK إلى RWF

1 LAK = ٠ RWF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك الرواندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦١٣٢٧٠٫٠٦٢٠٥٠
منخفض
٠٫٠٥٩٠١٠٠٫٠٥٩٠١٠
المتوسط
٠٫٠٦٠٠٧٣٠٫٠٦٠٤٥٣
التقلب
٠٫٧٨٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
rwf

RWF - الفرنك الرواندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الرواندي هو سعر الصرف للزوج RWF إلى USD. رمز العملة لـ Rwandan Francs هو RWF. رمز العملة هو R₣.

More الفرنك الرواندي info

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