١ LAK إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٦٠٣١٠٨٣٦ الروبي النيبالي

1 NPR = ١٦٥٫٨٠٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبي النيبالي

lak
LAK
npr
NPR
١ LAK٠٫٠٠٦٠٣١٠٨ NPR
٥ LAK٠٫٠٣٠١٥٥٤ NPR
١٠ LAK٠٫٠٦٠٣١٠٨ NPR
٢٥ LAK٠٫١٥٠٧٧٧ NPR
٥٠ LAK٠٫٣٠١٥٥٤ NPR
١٠٠ LAK٠٫٦٠٣١٠٨ NPR
٥٠٠ LAK٣٫٠١٥٥٤ NPR
١٬٠٠٠ LAK٦٫٠٣١٠٨ NPR
٥٬٠٠٠ LAK٣٠٫١٥٥٤ NPR
١٠٬٠٠٠ LAK٦٠٫٣١٠٨ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى الكيب اللاوسي

npr
NPR
lak
LAK
١ NPR١٦٥٫٨٠٨ LAK
٥ NPR٨٢٩٫٠٣٨ LAK
١٠ NPR١٬٦٥٨٫٠٨ LAK
٢٥ NPR٤٬١٤٥٫١٩ LAK
٥٠ NPR٨٬٢٩٠٫٣٨ LAK
١٠٠ NPR١٦٬٥٨٠٫٨ LAK
٥٠٠ NPR٨٢٬٩٠٣٫٨ LAK
١٬٠٠٠ NPR١٦٥٬٨٠٨ LAK
٥٬٠٠٠ NPR٨٢٩٬٠٣٨ LAK
١٠٬٠٠٠ NPR١٬٦٥٨٬٠٨٠ LAK

مخطط LAK إلى NPR

1 LAK = ٠ NPR

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٢٣٥٣٠٫٠٠٦٣٦٠٠
منخفض
٠٫٠٠٦٠٢١٣٠٫٠٠٦٠٢١٣
المتوسط
٠٫٠٠٦١٢٢٠٠٫٠٠٦٢٠٨٠
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي النيبالي info

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