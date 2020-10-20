١ LAK إلى NPR

١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٦٠٣١٠٨٣٦ الروبي النيبالي
1 NPR = ١٦٥٫٨٠٨ LAK
محوّل العملات مِن XE
١ الكيب اللاوسي =
٠٫٠٠٦٠٣١٠٨٣٦ الروبي النيبالي
1 NPR = ١٦٥٫٨٠٨ LAK
LAK
NPR
|١ LAK
|٠٫٠٠٦٠٣١٠٨ NPR
|٥ LAK
|٠٫٠٣٠١٥٥٤ NPR
|١٠ LAK
|٠٫٠٦٠٣١٠٨ NPR
|٢٥ LAK
|٠٫١٥٠٧٧٧ NPR
|٥٠ LAK
|٠٫٣٠١٥٥٤ NPR
|١٠٠ LAK
|٠٫٦٠٣١٠٨ NPR
|٥٠٠ LAK
|٣٫٠١٥٥٤ NPR
|١٬٠٠٠ LAK
|٦٫٠٣١٠٨ NPR
|٥٬٠٠٠ LAK
|٣٠٫١٥٥٤ NPR
|١٠٬٠٠٠ LAK
|٦٠٫٣١٠٨ NPR
1 LAK = ٠ NPR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٢٣٥٣
|٠٫٠٠٦٣٦٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٦٠٢١٣
|٠٫٠٠٦٠٢١٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٦١٢٢٠
|٠٫٠٠٦٢٠٨٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٥٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.More الكيب اللاوسي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.More الروبي النيبالي info
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