١ LAK إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٩٤٧٢٠٣٦٠ الكيات البورمي

1 MMK = ١٠٫٥٥٧٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٠ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الكيات البورمي

lak
LAK
mmk
MMK
١ LAK٠٫٠٩٤٧٢٠٤ MMK
٥ LAK٠٫٤٧٣٦٠٢ MMK
١٠ LAK٠٫٩٤٧٢٠٤ MMK
٢٥ LAK٢٫٣٦٨٠١ MMK
٥٠ LAK٤٫٧٣٦٠٢ MMK
١٠٠ LAK٩٫٤٧٢٠٤ MMK
٥٠٠ LAK٤٧٫٣٦٠٢ MMK
١٬٠٠٠ LAK٩٤٫٧٢٠٤ MMK
٥٬٠٠٠ LAK٤٧٣٫٦٠٢ MMK
١٠٬٠٠٠ LAK٩٤٧٫٢٠٤ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الكيب اللاوسي

mmk
MMK
lak
LAK
١ MMK١٠٫٥٥٧٤ LAK
٥ MMK٥٢٫٧٨٧ LAK
١٠ MMK١٠٥٫٥٧٤ LAK
٢٥ MMK٢٦٣٫٩٣٥ LAK
٥٠ MMK٥٢٧٫٨٧ LAK
١٠٠ MMK١٬٠٥٥٫٧٤ LAK
٥٠٠ MMK٥٬٢٧٨٫٧ LAK
١٬٠٠٠ MMK١٠٬٥٥٧٫٤ LAK
٥٬٠٠٠ MMK٥٢٬٧٨٧ LAK
١٠٬٠٠٠ MMK١٠٥٬٥٧٤ LAK

مخطط LAK إلى MMK

1 LAK = ٠ MMK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٧٧٦٧٠٫١٠٠٠٥
منخفض
٠٫٠٩٤٥٩٤٠٫٠٩٤٥٩٤
المتوسط
٠٫٠٩٦١٢٩٠٫٠٩٧٥٥٩
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

More الكيات البورمي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings