١ LAK إلى JEP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٤٣٦١١٦ الجنيه الجيرزي

1 JEP = ٢٨٬٢١٩٫٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه الجيرزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٥ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه الجيرزي

lak
LAK
jep
JEP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٤٣٦١ JEP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٧١٨١ JEP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٤٣٦١ JEP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٥٩٠٣ JEP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٧١٨١ JEP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٤٣٦١ JEP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٧١٨١ JEP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٤٣٦١ JEP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٧١٨١ JEP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٤٣٦١ JEP

حوِّل الجنيه الجيرزي إلى الكيب اللاوسي

jep
JEP
lak
LAK
١ JEP٢٨٬٢١٩٫٨ LAK
٥ JEP١٤١٬٠٩٩ LAK
١٠ JEP٢٨٢٬١٩٨ LAK
٢٥ JEP٧٠٥٬٤٩٥ LAK
٥٠ JEP١٬٤١٠٬٩٩٠ LAK
١٠٠ JEP٢٬٨٢١٬٩٨٠ LAK
٥٠٠ JEP١٤٬١٠٩٬٩٠٠ LAK
١٬٠٠٠ JEP٢٨٬٢١٩٬٨٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ JEP١٤١٬٠٩٩٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ JEP٢٨٢٬١٩٨٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى JEP

1 LAK = ٠ JEP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه الجيرزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
jep

JEP - الجنيه الجيرزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرزي هو سعر الصرف للزوج JEP إلى USD. رمز العملة لـ Jersey Pounds هو JEP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرزي info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings