١ LAK إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠١٦٩٤٠٢٥٥ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ٥٬٩٠٣٫١٠ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الشيكل الإسرائيلي

lak
LAK
ils
ILS
١ LAK٠٫٠٠٠١٦٩٤٠٣ ILS
٥ LAK٠٫٠٠٠٨٤٧٠١٣ ILS
١٠ LAK٠٫٠٠١٦٩٤٠٣ ILS
٢٥ LAK٠٫٠٠٤٢٣٥٠٦ ILS
٥٠ LAK٠٫٠٠٨٤٧٠١٣ ILS
١٠٠ LAK٠٫٠١٦٩٤٠٣ ILS
٥٠٠ LAK٠٫٠٨٤٧٠١٣ ILS
١٬٠٠٠ LAK٠٫١٦٩٤٠٣ ILS
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٨٤٧٠١٣ ILS
١٠٬٠٠٠ LAK١٫٦٩٤٠٣ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى الكيب اللاوسي

ils
ILS
lak
LAK
١ ILS٥٬٩٠٣٫١ LAK
٥ ILS٢٩٬٥١٥٫٥ LAK
١٠ ILS٥٩٬٠٣١ LAK
٢٥ ILS١٤٧٬٥٧٧ LAK
٥٠ ILS٢٩٥٬١٥٥ LAK
١٠٠ ILS٥٩٠٬٣١٠ LAK
٥٠٠ ILS٢٬٩٥١٬٥٥٠ LAK
١٬٠٠٠ ILS٥٬٩٠٣٬١٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ ILS٢٩٬٥١٥٬٥٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ILS٥٩٬٠٣١٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى ILS

1 LAK = ٠ ILS

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠١٧٤٨٦٠٫٠٠٠١٧٩٢٣
منخفض
٠٫٠٠٠١٦٩٠٨٠٫٠٠٠١٦٩٠٨
المتوسط
٠٫٠٠٠١٧١١٦٠٫٠٠٠١٧٣٥١
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

More الشيكل الإسرائيلي info

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