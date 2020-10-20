١ LAK إلى IDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٧٣٨٢١٧٧٧ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ١٫٣٥٤٦١ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٧ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الروبية الأندونيسية

lak
LAK
idr
IDR
١ LAK٠٫٧٣٨٢١٨ IDR
٥ LAK٣٫٦٩١٠٩ IDR
١٠ LAK٧٫٣٨٢١٨ IDR
٢٥ LAK١٨٫٤٥٥٤ IDR
٥٠ LAK٣٦٫٩١٠٩ IDR
١٠٠ LAK٧٣٫٨٢١٨ IDR
٥٠٠ LAK٣٦٩٫١٠٩ IDR
١٬٠٠٠ LAK٧٣٨٫٢١٨ IDR
٥٬٠٠٠ LAK٣٬٦٩١٫٠٩ IDR
١٠٬٠٠٠ LAK٧٬٣٨٢٫١٨ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى الكيب اللاوسي

idr
IDR
lak
LAK
١ IDR١٫٣٥٤٦١ LAK
٥ IDR٦٫٧٧٣٠٧ LAK
١٠ IDR١٣٫٥٤٦١ LAK
٢٥ IDR٣٣٫٨٦٥٣ LAK
٥٠ IDR٦٧٫٧٣٠٧ LAK
١٠٠ IDR١٣٥٫٤٦١ LAK
٥٠٠ IDR٦٧٧٫٣٠٧ LAK
١٬٠٠٠ IDR١٬٣٥٤٫٦١ LAK
٥٬٠٠٠ IDR٦٬٧٧٣٫٠٧ LAK
١٠٬٠٠٠ IDR١٣٬٥٤٦٫١ LAK

مخطط LAK إلى IDR

1 LAK = ٠ IDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٥٨٩٦٠٫٧٦٥٩٤
منخفض
٠٫٧٣٧٧٨٠٫٧٣٧٧٨
المتوسط
٠٫٧٤٩٦٦٠٫٧٥٢٤١
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

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