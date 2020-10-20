١ LAK إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٣٥٤١٨٧١٣ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٢٨٬٢٣٣٫٧ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجنيه الجيرنسي

lak
LAK
ggp
GGP
١ LAK٠٫٠٠٠٠٣٥٤١٨٧ GGP
٥ LAK٠٫٠٠٠١٧٧٠٩٤ GGP
١٠ LAK٠٫٠٠٠٣٥٤١٨٧ GGP
٢٥ LAK٠٫٠٠٠٨٨٥٤٦٨ GGP
٥٠ LAK٠٫٠٠١٧٧٠٩٤ GGP
١٠٠ LAK٠٫٠٠٣٥٤١٨٧ GGP
٥٠٠ LAK٠٫٠١٧٧٠٩٤ GGP
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٣٥٤١٨٧ GGP
٥٬٠٠٠ LAK٠٫١٧٧٠٩٤ GGP
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٣٥٤١٨٧ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى الكيب اللاوسي

ggp
GGP
lak
LAK
١ GGP٢٨٬٢٣٣٫٧ LAK
٥ GGP١٤١٬١٦٨ LAK
١٠ GGP٢٨٢٬٣٣٧ LAK
٢٥ GGP٧٠٥٬٨٤٢ LAK
٥٠ GGP١٬٤١١٬٦٨٠ LAK
١٠٠ GGP٢٬٨٢٣٬٣٧٠ LAK
٥٠٠ GGP١٤٬١١٦٬٨٠٠ LAK
١٬٠٠٠ GGP٢٨٬٢٣٣٬٧٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ GGP١٤١٬١٦٨٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ GGP٢٨٢٬٣٣٧٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى GGP

1 LAK = ٠ GGP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٣٦٥٤٨٠٫٠٠٠٠٣٨٠٤٨
منخفض
٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢٠٫٠٠٠٠٣٥٤٠٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٣٦٠٦٤٠٫٠٠٠٠٣٦٨٤٢
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرنسي info

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