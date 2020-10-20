١ LAK إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٦٧٨٣٠٨٦٩ الناكفا الإريترية

1 ERN = ١٬٤٧٤٫٢٦ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الناكفا الإريترية

lak
LAK
ern
ERN
١ LAK٠٫٠٠٠٦٧٨٣٠٩ ERN
٥ LAK٠٫٠٠٣٣٩١٥٤ ERN
١٠ LAK٠٫٠٠٦٧٨٣٠٩ ERN
٢٥ LAK٠٫٠١٦٩٥٧٧ ERN
٥٠ LAK٠٫٠٣٣٩١٥٤ ERN
١٠٠ LAK٠٫٠٦٧٨٣٠٩ ERN
٥٠٠ LAK٠٫٣٣٩١٥٤ ERN
١٬٠٠٠ LAK٠٫٦٧٨٣٠٩ ERN
٥٬٠٠٠ LAK٣٫٣٩١٥٤ ERN
١٠٬٠٠٠ LAK٦٫٧٨٣٠٩ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الكيب اللاوسي

ern
ERN
lak
LAK
١ ERN١٬٤٧٤٫٢٦ LAK
٥ ERN٧٬٣٧١٫٢٨ LAK
١٠ ERN١٤٬٧٤٢٫٦ LAK
٢٥ ERN٣٦٬٨٥٦٫٤ LAK
٥٠ ERN٧٣٬٧١٢٫٨ LAK
١٠٠ ERN١٤٧٬٤٢٦ LAK
٥٠٠ ERN٧٣٧٬١٢٨ LAK
١٬٠٠٠ ERN١٬٤٧٤٬٢٦٠ LAK
٥٬٠٠٠ ERN٧٬٣٧١٬٢٨٠ LAK
١٠٬٠٠٠ ERN١٤٬٧٤٢٬٦٠٠ LAK

مخطط LAK إلى ERN

1 LAK = ٠ ERN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٩٨٦٧٠٫٠٠٠٧١٥٠٨
منخفض
٠٫٠٠٠٦٧٦٢١٠٫٠٠٠٦٧٦٢١
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٨٧٢٠٠٫٠٠٠٦٩٧٤٠
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

أزواج العملات الكيب اللاوسي (LAK) الشهيرة

usd

LAK إلى USD

eur

LAK إلى EUR

gbp

LAK إلى GBP

jpy

LAK إلى JPY

cad

LAK إلى CAD

aud

LAK إلى AUD

chf

LAK إلى CHF

cny

LAK إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings