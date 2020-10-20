١ LAK إلى CLP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٤٢٤٩٩٣٧٧ البيزو الشيلي

1 CLP = ٢٣٫٥٢٩٨ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البيزو الشيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البيزو الشيلي

lak
LAK
clp
CLP
١ LAK٠٫٠٤٢٤٩٩٤ CLP
٥ LAK٠٫٢١٢٤٩٧ CLP
١٠ LAK٠٫٤٢٤٩٩٤ CLP
٢٥ LAK١٫٠٦٢٤٨ CLP
٥٠ LAK٢٫١٢٤٩٧ CLP
١٠٠ LAK٤٫٢٤٩٩٤ CLP
٥٠٠ LAK٢١٫٢٤٩٧ CLP
١٬٠٠٠ LAK٤٢٫٤٩٩٤ CLP
٥٬٠٠٠ LAK٢١٢٫٤٩٧ CLP
١٠٬٠٠٠ LAK٤٢٤٫٩٩٤ CLP

حوِّل البيزو الشيلي إلى الكيب اللاوسي

clp
CLP
lak
LAK
١ CLP٢٣٫٥٢٩٨ LAK
٥ CLP١١٧٫٦٤٩ LAK
١٠ CLP٢٣٥٫٢٩٨ LAK
٢٥ CLP٥٨٨٫٢٤٤ LAK
٥٠ CLP١٬١٧٦٫٤٩ LAK
١٠٠ CLP٢٬٣٥٢٫٩٨ LAK
٥٠٠ CLP١١٬٧٦٤٫٩ LAK
١٬٠٠٠ CLP٢٣٬٥٢٩٫٨ LAK
٥٬٠٠٠ CLP١١٧٬٦٤٩ LAK
١٠٬٠٠٠ CLP٢٣٥٬٢٩٨ LAK

مخطط LAK إلى CLP

1 LAK = ٠ CLP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البيزو الشيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٣٣١٤٠٫٠٤٥٩٦٦
منخفض
٠٫٠٤١٩٧٦٠٫٠٤١٤١٥
المتوسط
٠٫٠٤٢٦٥٢٠٫٠٤٣٣٨٦
التقلب
٠٫٧٢٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
clp

CLP - البيزو الشيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.

More البيزو الشيلي info

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