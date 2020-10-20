١ LAK إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٤٠٦٤٤٨٣٩ الفرنك السويسري

1 CHF = ٢٤٬٦٠٣٫٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الفرنك السويسري

lak
LAK
chf
CHF
١ LAK٠٫٠٠٠٠٤٠٦٤٤٨ CHF
٥ LAK٠٫٠٠٠٢٠٣٢٢٤ CHF
١٠ LAK٠٫٠٠٠٤٠٦٤٤٨ CHF
٢٥ LAK٠٫٠٠١٠١٦١٢ CHF
٥٠ LAK٠٫٠٠٢٠٣٢٢٤ CHF
١٠٠ LAK٠٫٠٠٤٠٦٤٤٨ CHF
٥٠٠ LAK٠٫٠٢٠٣٢٢٤ CHF
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٤٠٦٤٤٨ CHF
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٢٠٣٢٢٤ CHF
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٤٠٦٤٤٨ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى الكيب اللاوسي

chf
CHF
lak
LAK
١ CHF٢٤٬٦٠٣٫٤ LAK
٥ CHF١٢٣٬٠١٧ LAK
١٠ CHF٢٤٦٬٠٣٤ LAK
٢٥ CHF٦١٥٬٠٨٤ LAK
٥٠ CHF١٬٢٣٠٬١٧٠ LAK
١٠٠ CHF٢٬٤٦٠٬٣٤٠ LAK
٥٠٠ CHF١٢٬٣٠١٬٧٠٠ LAK
١٬٠٠٠ CHF٢٤٬٦٠٣٬٤٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ CHF١٢٣٬٠١٧٬٠٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ CHF٢٤٦٬٠٣٤٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى CHF

1 LAK = ٠ CHF

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٤١٦٨٢٠٫٠٠٠٠٤٣٤٤٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٤٠٤٠٥٠٫٠٠٠٠٤٠٤٠٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٤٠٩٨٥٠٫٠٠٠٠٤٢٠٥٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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