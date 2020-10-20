١ LAK إلى BRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٢٥٠٨٥١٣٤ الريال البرازيلي

1 BRL = ٣٬٩٨٦٫٤٢ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الريال البرازيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٤ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الريال البرازيلي

lak
LAK
brl
BRL
١ LAK٠٫٠٠٠٢٥٠٨٥١ BRL
٥ LAK٠٫٠٠١٢٥٤٢٦ BRL
١٠ LAK٠٫٠٠٢٥٠٨٥١ BRL
٢٥ LAK٠٫٠٠٦٢٧١٢٨ BRL
٥٠ LAK٠٫٠١٢٥٤٢٦ BRL
١٠٠ LAK٠٫٠٢٥٠٨٥١ BRL
٥٠٠ LAK٠٫١٢٥٤٢٦ BRL
١٬٠٠٠ LAK٠٫٢٥٠٨٥١ BRL
٥٬٠٠٠ LAK١٫٢٥٤٢٦ BRL
١٠٬٠٠٠ LAK٢٫٥٠٨٥١ BRL

حوِّل الريال البرازيلي إلى الكيب اللاوسي

brl
BRL
lak
LAK
١ BRL٣٬٩٨٦٫٤٢ LAK
٥ BRL١٩٬٩٣٢٫١ LAK
١٠ BRL٣٩٬٨٦٤٫٢ LAK
٢٥ BRL٩٩٬٦٦٠٫٦ LAK
٥٠ BRL١٩٩٬٣٢١ LAK
١٠٠ BRL٣٩٨٬٦٤٢ LAK
٥٠٠ BRL١٬٩٩٣٬٢١٠ LAK
١٬٠٠٠ BRL٣٬٩٨٦٬٤٢٠ LAK
٥٬٠٠٠ BRL١٩٬٩٣٢٬١٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ BRL٣٩٬٨٦٤٬٢٠٠ LAK

مخطط LAK إلى BRL

1 LAK = ٠ BRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الريال البرازيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢٥٧٧٦٠٫٠٠٠٢٥٧٧٦
منخفض
٠٫٠٠٠٢٤٣٦٥٠٫٠٠٠٢٣٦٥٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٤٨٦٣٠٫٠٠٠٢٤٣٤٤
التقلب
١٫٠٦٪؜٠٫٨٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
brl

BRL - الريال البرازيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.

More الريال البرازيلي info

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