١ LAK إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٨٠٨٤٥٠١٩ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ١٢٬٣٦٩٫٣ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٠١ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

lak
LAK
awg
AWG
١ LAK٠٫٠٠٠٠٨٠٨٤٥ AWG
٥ LAK٠٫٠٠٠٤٠٤٢٢٥ AWG
١٠ LAK٠٫٠٠٠٨٠٨٤٥ AWG
٢٥ LAK٠٫٠٠٢٠٢١١٣ AWG
٥٠ LAK٠٫٠٠٤٠٤٢٢٥ AWG
١٠٠ LAK٠٫٠٠٨٠٨٤٥ AWG
٥٠٠ LAK٠٫٠٤٠٤٢٢٥ AWG
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٨٠٨٤٥ AWG
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٤٠٤٢٢٥ AWG
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٨٠٨٤٥ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى الكيب اللاوسي

awg
AWG
lak
LAK
١ AWG١٢٬٣٦٩٫٣ LAK
٥ AWG٦١٬٨٤٦٫٧ LAK
١٠ AWG١٢٣٬٦٩٣ LAK
٢٥ AWG٣٠٩٬٢٣٤ LAK
٥٠ AWG٦١٨٬٤٦٧ LAK
١٠٠ AWG١٬٢٣٦٬٩٣٠ LAK
٥٠٠ AWG٦٬١٨٤٬٦٧٠ LAK
١٬٠٠٠ AWG١٢٬٣٦٩٬٣٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ AWG٦١٬٨٤٦٬٧٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ AWG١٢٣٬٦٩٣٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى AWG

1 LAK = ٠ AWG

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٨٣٣٧٤٠٫٠٠٠٠٨٥٣٣٣
منخفض
٠٫٠٠٠٠٨٠٦٩٥٠٫٠٠٠٠٨٠٦٩٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٨٢٠٠٦٠٫٠٠٠٠٨٣٢٢٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info

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