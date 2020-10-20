١ LAK إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٠٠٦٧٢٦٠٨٩٩ الدولار الأسترالي

1 AUD = ١٤٬٨٦٧٫٥ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٣ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الدولار الأسترالي

lak
LAK
aud
AUD
١ LAK٠٫٠٠٠٠٦٧٢٦٠٩ AUD
٥ LAK٠٫٠٠٠٣٣٦٣٠٤ AUD
١٠ LAK٠٫٠٠٠٦٧٢٦٠٩ AUD
٢٥ LAK٠٫٠٠١٦٨١٥٢ AUD
٥٠ LAK٠٫٠٠٣٣٦٣٠٤ AUD
١٠٠ LAK٠٫٠٠٦٧٢٦٠٩ AUD
٥٠٠ LAK٠٫٠٣٣٦٣٠٤ AUD
١٬٠٠٠ LAK٠٫٠٦٧٢٦٠٩ AUD
٥٬٠٠٠ LAK٠٫٣٣٦٣٠٤ AUD
١٠٬٠٠٠ LAK٠٫٦٧٢٦٠٩ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى الكيب اللاوسي

aud
AUD
lak
LAK
١ AUD١٤٬٨٦٧٫٥ LAK
٥ AUD٧٤٬٣٣٧٫٤ LAK
١٠ AUD١٤٨٬٦٧٥ LAK
٢٥ AUD٣٧١٬٦٨٧ LAK
٥٠ AUD٧٤٣٬٣٧٤ LAK
١٠٠ AUD١٬٤٨٦٬٧٥٠ LAK
٥٠٠ AUD٧٬٤٣٣٬٧٤٠ LAK
١٬٠٠٠ AUD١٤٬٨٦٧٬٥٠٠ LAK
٥٬٠٠٠ AUD٧٤٬٣٣٧٬٤٠٠ LAK
١٠٬٠٠٠ AUD١٤٨٬٦٧٥٬٠٠٠ LAK

مخطط LAK إلى AUD

1 LAK = ٠ AUD

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٧٠٥٩٨٠٫٠٠٠٠٧٣٣٥٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠٦٧٢٣٩٠٫٠٠٠٠٦٧٢٣٩
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٦٨٩٥٢٠٫٠٠٠٠٧٠٤٨١
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

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