قارن سعر صرف QNB Finansbank TRY مع CHF

تأسس بنك QNB فاينانس بنك عام ١٩٨٧ في إسطنبول، وهو جزء من مجموعة QNB. يقدم البنك خدمات مصرفية شاملة لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات والمؤسسات. تشمل خدماته المدفوعات، والبطاقات، والرهون العقارية، وقروض الأفراد والشركات، والتمويل التجاري، وإدارة النقد، والأسواق، وإدارة الثروات، بدعم من فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وخدماته المصرفية المتطورة عبر الهاتف المحمول.