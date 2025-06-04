مقارنة مقدمي الخدمة حسب العملة
حدد العملة التي ترسل إليها الأموال، وسنعرض لك مقدمي الخدمة الذين يقدمون أفضل الأسعار.
إسكيدو الرأس الأخضرCVE
الأرياري المدغشقريMGA
الأوقية الموريتانيةMRU
البات التايلانديTHB
البولا البوتسوانيةBWP
البوليفيانو البوليفيBOB
البير الأثيوبيETB
البيزو الأرجنتينيARS
البيزو الدومينيكيDOP
البيزو الشيليCLP
البيزو الفلبينيPHP
البيزو الكولومبيCOP
البيزو المكسيكيMXN
التاكا البنجلاديشيةBDT
التوغريك المنغوليMNT
الجنيه البريطانيGBP
الجنيه المصريEGP
الجورد الهايتيHTG
الدالاسي الجامبيGMD
الدرام الأرمينيAMD
الدرهم الإماراتيAED
الدرهم المغربيMAD
الدولار الأستراليAUD
الدولار الأمريكيUSD
الدولار الباربادوسي أو الباجانيBBD
الدولار الباهاميBSD
الدولار البرونيBND
الدولار الترينداديTTD
الدولار الجاميكيJMD
الدولار الجديد التايوانيTWD
الدولار الجويانيGYD
الدولار السنغافوريSGD
الدولار السوريناميSRD
الدولار الفيجيFJD
الدولار الكنديCAD
الدولار الناميبيNAD
الدولار النيوزيلانديNZD
الدونغ الفيتناميVND
الدينار الأردنيJOD
الدينار البحرينيBHD
الدينار التونسيTND
الدينار الجزائريDZD
الدينار الصربيRSD
الدينار الكويتيKWD
الدينار المقدونيMKD
الراند الجنوب أفريقيZAR
الروبل الروسيRUB
الروبي الموريشيMUR
الروبي النيباليNPR
الروبية الأندونيسيةIDR
الروبية الباكستانيةPKR
الروبية السريلانكيةLKR
الروبية السيشيليةSCR
الروبية الهنديةINR
الريال البرازيليBRL
الريال السعوديSAR
الريال العمانيOMR
الريال القطريQAR
الريال الكمبوديKHR
الرينجت الماليزيMYR
الزلوتي البولنديPLN
السوموني الطاجيكستانيTJS
السيدي الغانيGHS
الشلن الأوغنديUGX
الشلن التنزانيTZS
الشلن الكينيKES
الشيكل الإسرائيليILS
الفرنك الباسيفيكيXPF
الفرنك البورونديBIF
الفرنك الجيبوتيDJF
الفرنك الروانديRWF
الفرنك السويسريCHF
الفرنك الغينيGNF
الفرنك القمريKMF
الفرنك الوسط أفريقيXOF
الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقيXAF
الفورنت المجريHUF
الكتزل الجواتيماليGTQ
الكرون الدانماركيDKK
الكرون النرويجيNOK
الكرونا السويديةSEK
الكواشا الزامبيةZMW
الكواشا المالاويةMWK
الكورون التشيكيCZK
الكولون الكوستاريكيCRC
الكيات البورميMMK
الكيب اللاوسيLAK
اللاري الجورجيGEL
اللامبيرا الهندوراسيHNL
اللوتي الباسوتوLSL
الليرة التركيةTRY
الليف البلغاريBGN
الليك الألبانيALL
الليو الجديد الرومانيRON
الليو المولدوفيMDL
الليون السيراليونيSLE
المارك القابل للتحويل البوسنيBAM
المانات الأذربيجانيAZN
المتكال الموزمبيقيMZN
الناكفا الإريتريةERN
النغولتروم البوتانيBTN
النيرة النيجيريةNGN
الون الكوري الجنوبيKRW
الين اليابانيJPY
اليوان الرينمنبي الصينيCNY
اليوروEUR
بانجا تون'جيTOP
بيزو أورجوايUYU
تالا سامويةWST
دولار جزر سليمانSBD
دولار شرق الكاريبيXCD
دولار هونج كونجHKD
سول البوريفيPEN
غواراني الباراجوايPYG
فاتو ني-فانواتوVUV
كينا بابوا غينيا الجديدةPGK