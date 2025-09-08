قارن سعر صرف Postbank EUR مع JPY

بوست بنك (دويتشه بنك): انطلاقًا من جذوره في مجال الادخار البريدي وتطوره الحديث في تسعينيات القرن الماضي، يُعد بوست بنك العلامة التجارية الرائدة لدويتشه بنك في مجال التجزئة. يقع مقره الرئيسي في بون، ويقدم خدمات يومية مثل الحسابات والبطاقات والقروض الاستهلاكية والرهون العقارية وخدمات الادخار، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وتدعم شبكة واسعة من الفروع ونقاط الخدمة، إلى جانب منصات دويتشه بنك، خدمات مصرفية مريحة لملايين العملاء في جميع أنحاء ألمانيا.