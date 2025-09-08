قارن سعر صرف Norddeutsche Landesbank EUR مع JPY

بنك نورد/إل بي (Nord/LB): تأسس عام ١٧٦٥، متجذرًا في القطاع المصرفي الحكومي، وهو بنك إقليمي ألماني مقره هانوفر. تملك ولايتا ساكسونيا السفلى وساكسونيا أنهالت أغلبية أسهمه، وهو بمثابة مؤسسة مركزية لبنوك الادخار الإقليمية. يركز البنك على الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وتمويل العقارات والمشاريع، وتمويل الطائرات والسفن، والخدمات التجارية، والخزانة، وعملاء القطاع العام في جميع أنحاء ألمانيا وأسواق دولية مختارة.