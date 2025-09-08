قارن سعر صرف Kuveyt Turk TRY مع EUR

تأسس بنك كويت ترك عام ١٩٨٩ في إسطنبول، وهو بنك إسلامي رائد في مجال المشاركة. يقدم البنك حسابات جارية وتوفير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبطاقات، وتمويلًا للأفراد والشركات، وخدمات تجارية، وإدارة نقدية، وخدمات الخزينة، وحلولًا للمعادن الثمينة، وذلك من خلال فروع وقنوات رقمية فعّالة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد في قطاع الحلال.