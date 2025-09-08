قارن سعر صرف Intesa Sanpaolo EUR مع JPY

إنتيسا سان باولو بنك، الذي تعود جذوره إلى إيطاليا، هو أحد أكبر المجموعات المصرفية في أوروبا، ويشتهر بحضوره القوي في قطاعات التجزئة والشركات وإدارة الثروات. يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وإدارة الأصول، والتأمين، والحلول الرقمية. تلتزم إنتيسا سان باولو بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار، ودعم العملاء بمنتجات مالية وخدمات استشارية مصممة خصيصًا. إن انتشاره الدولي والتزامه بالممارسات المصرفية المسؤولة يجعله الخيار المفضل للأفراد والشركات الباحثين عن الاستقرار والخبرة ونهج متقدم في الإدارة المالية في مختلف المناطق.