قارن Banque de Tunisie TND إلى EUR سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Banque de Tunisie من تونس إلى دول الأعضاء في اليورو بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Banque de Tunisie من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.