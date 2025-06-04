قارن Banque de Luxembourg EUR إلى CNY سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Banque de Luxembourg من دول الأعضاء في اليورو إلى الصين بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Banque de Luxembourg S.A من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.