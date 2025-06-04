قارن Bank of Uganda UGX إلى USD سعر الصرف

تأسس البنك المركزي في كمبالا عام ١٩٦٦، وهو يصدر الشلن الأوغندي، ويضع السياسة النقدية، ويدير الاحتياطيات، ويشرف على أنظمة الدفع. كما يُرخص ويشرف على البنوك ومؤسسات الإيداع متعددة الأطراف، ويعزز الاستقرار والشمول المالي، ويُحدّث الأنظمة الرقمية للحكومة والتحويلات المالية والتجارة. تدعم مبادرات البحث والبيانات وحماية المستهلك قطاعًا ماليًا مرنًا وشفافًا..