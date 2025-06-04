قارن سعر صرف ANZ AUD مع CHF

بنك أستراليا ونيوزيلندا، المعروف باسم ANZ، هو مجموعة خدمات مالية رائدة ذات جذور في منطقة أسترالاسيا. يقدم ANZ مجموعة واسعة من الحلول المصرفية، بما في ذلك الحسابات الشخصية والتجارية، والإقراض، وخدمات الاستثمار، ومنصات الخدمات المصرفية الرقمية. يلتزم البنك بدعم التنمية الاقتصادية والابتكار والاستدامة، ويوفر للعملاء منتجات مالية وخدمات استشارية مصممة خصيصًا. إن الحضور الدولي لـ ANZ وتركيزه على الحلول التي تركز على العميل يجعله الخيار المفضل للأفراد والشركات الباحثين عن خدمات مصرفية آمنة وفعالة ومتقدمة في عدة دول.