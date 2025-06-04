XE Valutadiagram: ZWD till USD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram ZWD till USD

Zimbabwisk dollar till USA-dollar

1 ZWD = 0 USD

6 sep. 2025 12:56 UTC - 6 sep. 2025 12:56 UTC
ZWD/USD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

zwd

ZWD - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWD till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWD. Valutasymbolen är Z$.

More Zimbabwisk dollar info
usd

USD - USA-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för USA-dollar är kursen från USD till USD. Valutakoden för USA-dollar är USD. Valutasymbolen är $.

More USA-dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17200
GBP / EUR1,15193
USD / JPY147,412
GBP / USD1,35007
USD / CHF0,798146
USD / CAD1,38330
EUR / JPY172,767
AUD / USD0,655647

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen