XE Valutadiagram: XLM till ETH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram XLM till ETH

Stellar Lumen till Ethereum

1 XLM = 0 ETH

6 sep. 2025 01:17 UTC - 6 sep. 2025 01:17 UTC
XLM/ETH stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

xlm

XLM - Stellar Lumen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Stellar Lumen är kursen från XLM till USD. Valutakoden för Stellar Lumens är XLM.

eth

ETH - Ethereum

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ethereum är kursen från ETH till USD. Valutakoden för Ethereum är ETH. Valutasymbolen är Ξ.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17162
GBP / EUR1,15260
USD / JPY147,402
GBP / USD1,35041
USD / CHF0,798191
USD / CAD1,38352
EUR / JPY172,700
AUD / USD0,656051

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

