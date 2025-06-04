XE Valutadiagram: TTD till EUR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram TTD till EUR

Trinidad-dollar till Euro

1 TTD = 0 EUR

5 sep. 2025 03:51 UTC - 5 sep. 2025 03:51 UTC
TTD/EUR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ttd

TTD - Trinidad-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Trinidad-dollar är kursen från TTD till USD. Valutakoden för Trinidadian Dollars är TTD. Valutasymbolen är TT$.

More Trinidad-dollar info
eur

EUR - Euro

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Euro är kursen från EUR till USD. Valutakoden för Euro är EUR. Valutasymbolen är €.

More Euro info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16730
GBP / EUR1,15264
USD / JPY148,160
GBP / USD1,34548
USD / CHF0,804366
USD / CAD1,38054
EUR / JPY172,947
AUD / USD0,653035

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen