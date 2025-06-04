XE Valutadiagram: SVC till RSD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Diagram SVC till RSD

Salvadoransk colón till Serbisk dinar

1 SVC = 0 RSD

4 sep. 2025 21:25 UTC - 4 sep. 2025 21:25 UTC
SVC/RSD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

rsd

RSD - Serbisk dinar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Serbisk dinar är kursen från RSD till USD. Valutakoden för Serbian Dinars är RSD. Valutasymbolen är Дин..

