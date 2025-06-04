XE Valutadiagram: SVC till KGS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Diagram SVC till KGS

Salvadoransk colón till Kirgizistansk som

1 SVC = 0 KGS

4 sep. 2025 21:19 UTC - 4 sep. 2025 21:19 UTC
SVC/KGS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

kgs

KGS - Kirgizistansk som

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kirgizistansk som är kursen från KGS till USD. Valutakoden för Kyrgyzstani Soms är KGS. Valutasymbolen är лв.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16504
GBP / EUR1,15297
USD / JPY148,497
GBP / USD1,34326
USD / CHF0,805477
USD / CAD1,38169
EUR / JPY173,004
AUD / USD0,651723

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

