XE Valutadiagram: SVC till CVE

Diagram SVC till CVE

Salvadoransk colón till Kapverdisk escudo

1 SVC = 0 CVE

4 sep. 2025 17:44 UTC - 4 sep. 2025 17:44 UTC
SVC/CVE stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

cve

CVE - Kapverdisk escudo

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Kapverdisk escudo är kursen från CVE till USD. Valutakoden för Cape Verdean Escudos är CVE. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16379
GBP / EUR1,15343
USD / JPY148,654
GBP / USD1,34235
USD / CHF0,806802
USD / CAD1,38333
EUR / JPY173,001
AUD / USD0,651261

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

