XE Valutadiagram: STN till SOS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram STN till SOS

São Tomé och Príncipe-dobra till Somalisk shilling

1 STN = 0 SOS

23 sep. 2025 04:25 UTC - 23 sep. 2025 04:25 UTC
STN/SOS stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

stn

STN - São Tomé och Príncipe-dobra

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för São Tomé och Príncipe-dobra är kursen från STN till USD. Valutakoden för Sao Tomean Dobras är STN. Valutasymbolen är Db.

sos

SOS - Somalisk shilling

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Somalisk shilling är kursen från SOS till USD. Valutakoden för Somali Shillings är SOS. Valutasymbolen är S.

