XE Valutadiagram: MDL till SLL

Diagram MDL till SLL

Moldavisk leu till Sierra Leonsk leone

1 MDL = 0 SLL

3 sep. 2025 04:40 UTC - 3 sep. 2025 04:40 UTC
MDL/SLL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

mdl

MDL - Moldavisk leu

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Moldavisk leu är kursen från MDL till USD. Valutakoden för Moldovan Lei är MDL. Valutasymbolen är lei.

sll

SLL - Sierra Leonsk leone

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sierra Leonsk leone är kursen från SLL till USD. Valutakoden för Sierra Leonean Leones är SLL. Valutasymbolen är Le.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16297
GBP / EUR1,14960
USD / JPY148,668
GBP / USD1,33695
USD / CHF0,805388
USD / CAD1,37926
EUR / JPY172,896
AUD / USD0,652092

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

