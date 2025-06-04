XE Valutadiagram: LINK till BAM

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram LINK till BAM

Chainlink till Bosnisk konvertibilna marka

1 LINK = 0 BAM

2 sep. 2025 17:08 UTC - 2 sep. 2025 17:08 UTC
LINK/BAM stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

link

LINK - Chainlink

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chainlink är kursen från LINK till USD. Valutakoden för Chainlink är LINK.

bam

BAM - Bosnisk konvertibilna marka

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Bosnisk konvertibilna marka är kursen från BAM till USD. Valutakoden för Bosnia-Herzegovina Convertible Marks är BAM. Valutasymbolen är KM.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16444
GBP / EUR1,14984
USD / JPY148,322
GBP / USD1,33893
USD / CHF0,804050
USD / CAD1,37778
EUR / JPY172,713
AUD / USD0,652142

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

