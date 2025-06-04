XE Valutadiagram: LINK till AUD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Köp kryptoKraken

Diagram LINK till AUD

Chainlink till Australisk dollar

1 LINK = 0 AUD

2 sep. 2025 17:07 UTC - 2 sep. 2025 17:07 UTC
LINK/AUD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

link

LINK - Chainlink

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chainlink är kursen från LINK till USD. Valutakoden för Chainlink är LINK.

More Chainlink info
aud

AUD - Australisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Australisk dollar är kursen från AUD till USD. Valutakoden för Australiska dollar är AUD. Valutasymbolen är $.

More Australisk dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16440
GBP / EUR1,14990
USD / JPY148,328
GBP / USD1,33894
USD / CHF0,804091
USD / CAD1,37782
EUR / JPY172,713
AUD / USD0,652099

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen