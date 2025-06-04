XE Valutadiagram: IDR till TVD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram IDR till TVD

Indonesiska rupier till Tuvaluansk dollar

1 IDR = 0 TVD

1 sep. 2025 19:01 UTC - 1 sep. 2025 19:01 UTC
IDR/TVD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

More Indonesiska rupier info
tvd

TVD - Tuvaluansk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tuvaluansk dollar är kursen från TVD till USD. Valutakoden för Tuvaluan Dollars är TVD. Valutasymbolen är $.

More Tuvaluansk dollar info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17079
GBP / EUR1,15682
USD / JPY147,220
GBP / USD1,35439
USD / CHF0,800952
USD / CAD1,37523
EUR / JPY172,364
AUD / USD0,655321

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen