XE Valutadiagram: IDR till JPY

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram IDR till JPY

Indonesiska rupier till Japansk yen

1 IDR = 0 JPY

1 sep. 2025 14:48 UTC - 1 sep. 2025 14:48 UTC
IDR/JPY stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

jpy

JPY - Japansk yen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Japansk yen är kursen från JPY till USD. Valutakoden för Japanska yen är JPY. Valutasymbolen är ¥.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17095
GBP / EUR1,15634
USD / JPY147,286
GBP / USD1,35402
USD / CHF0,800686
USD / CAD1,37491
EUR / JPY172,465
AUD / USD0,655554

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

