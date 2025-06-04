XE Valutadiagram: GIP till MVR

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer
Valutainformation
GIP - Gibraltar-pund
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Gibraltar-pund är kursen från GIP till USD. Valutakoden för Gibraltar Pounds är GIP. Valutasymbolen är £.More Gibraltar-pund info
MVR - Maldivisk rufiyaa
Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Maldivisk rufiyaa är kursen från MVR till USD. Valutakoden för Maldivian Rufiyaa är MVR. Valutasymbolen är Rf.More Maldivisk rufiyaa info
XE Valutadata-API
Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världenLäs mer
Världens populäraste valutaverktyg
XE Internationella valutaöverföringar
Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.
XE Valutadiagram
Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.
XE Kurslarm
Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.