XE Valutadiagram: GHS till TOP

Diagram GHS till TOP

Ghana cedi till Tongansk pa'anga

1 GHS = 0 TOP

1 sep. 2025 03:02 UTC - 1 sep. 2025 03:02 UTC
GHS/TOP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

ghs

GHS - Ghana cedi

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ghana cedi är kursen från GHS till USD. Valutakoden för Ghanaian Cedis är GHS. Valutasymbolen är GH₵.

top

TOP - Tongansk pa'anga

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Tongansk pa'anga är kursen från TOP till USD. Valutakoden för Tongan Pa'anga är TOP. Valutasymbolen är T$.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17137
GBP / EUR1,15490
USD / JPY146,866
GBP / USD1,35282
USD / CHF0,799439
USD / CAD1,37336
EUR / JPY172,034
AUD / USD0,654715

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

