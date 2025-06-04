XE Valutadiagram: BND till VES

Diagram BND till VES

Bruneisk dollar till Venezuelansk bolivar

1 BND = 0 VES

31 aug. 2025 01:29 UTC - 31 aug. 2025 01:29 UTC
BND/VES stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

bnd

BND - Bruneisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Bruneisk dollar är kursen från BND till USD. Valutakoden för Bruneian Dollars är BND. Valutasymbolen är $.

ves

VES - Venezuelansk bolivar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Venezuelansk bolivar är kursen från VES till USD. Valutakoden för Venezuelan Bolívares är VES. Valutasymbolen är Bs.S.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16834
GBP / EUR1,15596
USD / JPY147,030
GBP / USD1,35055
USD / CHF0,800580
USD / CAD1,37481
EUR / JPY171,781
AUD / USD0,653918

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

