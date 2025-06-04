Grafici di Xe Currency: da LINK a GBP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizziamo il tasso di cambio medio di mercato
Grafico da LINK a GBP

Da Chainlink a Sterlina britannica

1 LINK = 0 GBP

2 set 2025, 15:30 UTC - 2 set 2025, 15:30 UTC
LINK/GBP chiudi: 0 Bassa: 0 alta: 0

Coppie valutarie Dollaro statunitense (USD) popolari

Informazioni sulla valuta

link

LINK - Chainlink

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Chainlink più popolare è da LINK a USD. Il codice valuta per Chainlink è LINK.

gbp

GBP - Sterlina britannica

Dalle nostre classifiche è emerso che il tasso di cambio Sterlina britannica più popolare è da GBP a USD. Il codice valuta per Sterline britanniche è GBP. Il simbolo della valuta è £.

Tassi di cambio live

ValutaTassoModifica
EUR / USD1,16610
GBP / EUR1,14807
USD / JPY148,229
GBP / USD1,33876
USD / CHF0,802855
USD / CAD1,37911
EUR / JPY172,849
AUD / USD0,652091

Tassi della banca centrale

ValutaInterest Rate
JPY0,25%
CHF1,00%
EUR3,25%
USD4,75%
CAD3,25%
AUD4,35%
NZD4,25%
GBP4,75%

