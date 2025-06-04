Gráficos de Xe Currency: de JPY a LTC

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares
Información de divisas
JPY - Yen japonés
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Yen japonés más popular es de JPY a USD. El código de la divisa Yen japonés es JPY. El símbolo de esta divisa es ¥.More Yen japonés info
LTC - Litecoin
Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Litecoin más popular es de LTC a USD. El código de la divisa Litecoin es LTC. El símbolo de esta divisa es Ł.More Litecoin info
Tipos de divisa en tiempo real
|Divisa
|Tipo
|Cambiar
|EUR / USD
|1,17025
|▲
|GBP / EUR
|1,15666
|▲
|USD / JPY
|147,439
|▲
|GBP / USD
|1,35358
|▲
|USD / CHF
|0,801415
|▲
|USD / CAD
|1,37503
|▲
|EUR / JPY
|172,540
|▲
|AUD / USD
|0,654890
|▲
