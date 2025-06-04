Códigos SWIFT/BIC en Santo Tomé y Príncipe
Encuentra el código SWIFT/BIC adecuado para tu banco. Busca por nombre de banco y ciudad, o selecciona entre los bancos más populares de Santo Tomé y Príncipe.
Encuentra un código SWIFT
Elija entre estos bancos populares para comenzar:
¿Necesitas encontrar el código SWIFT de tu banco en Santo Tomé y Príncipe?
¿Necesitas un código SWIFT/BIC para enviar o recibir una transferencia bancaria internacional en Santo Tomé y Príncipe? Utiliza nuestro directorio para encontrar el código SWIFT correcto para tu banco y sucursal específica. Ya sea que transfieras dinero a la Santo Tomé y Príncipe o envíes fondos al extranjero, tener el código SWIFT adecuado es esencial para transferencias fiables.
Preguntas más frecuentes
Un código SWIFT —también conocido como BIC (Código de Identificación Bancaria)— es un estándar internacional para identificar bancos e instituciones financieras. Necesitarás el código SWIFT correcto en Santo Tomé y Príncipe para enviar o recibir transferencias bancarias internacionales de forma precisa y segura.
Puedes encontrar el código SWIFT correcto para tu banco en Santo Tomé y Príncipe buscando en esta página usando el nombre de tu banco, ciudad o sucursal. También puedes consultar tu extracto bancario o contactar con tu sucursal local.
Algunos bancos en Santo Tomé y Príncipe utilizan un único código SWIFT para todas las sucursales, mientras que otros tienen códigos específicos de cada sucursal. Lo mejor es confirmarlo con tu banco para evitar retrasos o errores en tu transferencia internacional.
Usar el código SWIFT incorrecto para un banco en Santo Tomé y Príncipe puede provocar retrasos, rechazo o envío a la cuenta equivocada. Siempre revisa el código con tu banco antes de transferir dinero.
No, un código SWIFT identifica el banco, mientras que un IBAN (Número de Cuenta Bancaria Internacional) identifica la cuenta individual. No todos los bancos de Santo Tomé y Príncipe utilizan IBANs, pero ambos pueden ser necesarios para ciertas transferencias, especialmente en Europa o Oriente Medio.
Puedes validar los códigos SWIFT en Santo Tomé y Príncipe mediante:
Consultando con tu banco
Buscando directorios SWIFT en línea (como este)
Buscando el código en tu extracto de cuenta
Renuncia
Los códigos SWIFT, nombres de bancos, direcciones y otra información relacionada proporcionada en esta página son solo para fines informativos generales. Aunque nos esforzamos por garantizar la precisión, Xe no garantiza que la información sea completa, actual o libre de errores. Los detalles pueden cambiar sin previo aviso y pueden no reflejar los datos más recientes disponibles de las respectivas instituciones financieras.
Xe no hace ninguna declaración respecto a la posición legal, estatus regulatorio o integridad operativa de ningún banco, institución financiera o intermediario que se incluya. No respaldamos ni verificamos la legitimidad de ninguna entidad involucrada, ni asumimos ninguna responsabilidad por el uso de la información proporcionada.
Cualquier transacción financiera o decisión tomada basándose en esta información se realiza bajo tu propio riesgo. Xe no será responsable de ninguna pérdida, retraso o daño derivado de la confianza en los datos, ni de cualquier trato con terceros cuya información se muestre en este sitio.
Recomendamos que verifique de forma independiente todos los detalles con la entidad financiera correspondiente antes de iniciar cualquier transacción.
Este aviso legal se proporciona únicamente en inglés y no ha sido traducido. Aunque el resto de esta página puede aparecer en el idioma que hayas elegido, la advertencia legal permanece en inglés para preservar su exactitud e intención.