Sucursales para Societe Generale en Saint-germain-en-laye, Francia

Puedes encontrar el código SWIFT de tu sucursal en la tabla al principio de esta página, que lista los códigos SWIFT conocidos Societe Generale para sucursales en Saint-germain-en-laye. Si no tienes claro a qué sucursal está vinculada tu cuenta, puedes consultar tu extracto bancario, visitar tu portal de banca online o contactar directamente con la sucursal. En caso de duda, utilizar el código SWIFT de la sede central del banco es una alternativa segura.